Іран підтвердив ракетні випробування, що розлютили США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Іран підтвердив недавнє випробування балістичних ракет, яке було засуджене Сполученими Штатами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Washington Post.
У вівторок, як повідомляється, командувач військово-космічних військ КВІР генерал Амір-Алі Хаджізаде заявив, що протест американців "вказує на те, що випробування було для них дуже важливим".
США, як зазначається, скористалися ракетними випробуваннями, щоб закликати європейські країни послідувати їхньому прикладу щодо відновлення дії жорстких санкцій стосовно Ірану.
Відповідно до ядерної угоди 2015 року Ірану було рекомендовано припинити випробування балістичних ракет, але угода не забороняє такі випробування.
Президент Дональд Трамп вивів США з історичної угоди у травні, незважаючи на дотримання її Іраном. Європейські країни працюють над тим, щоб врятувати угоду, яка обмежує Іран у питанні збагачення урану.
Нагадаємо, США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану.