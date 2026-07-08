Иран остается "государством №1 по спонсорству терроризма" - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал Иран главным государственным спонсором терроризма в мире и заявил, что этот режим представляет серьезную угрозу международной безопасности. Об этом он сказал журналистам на полях саммита НАТО, передает УНН.

По словам Трампа, именно Иран несет ответственность за многочисленные атаки против американских военных.

Иран - это государство №1 по спонсорству терроризма. Они годами убивали наших военных и сотни тысяч невинных людей. Это очень опасный режим, и мы должны избавиться от этой угрозы

Он также упомянул ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани во время своего первого президентского срока.

Я ликвидировал Сулеймани. Он был настоящим злом и стоял за тысячами смертей