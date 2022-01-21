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15 марта, 19:03 • 106603 просмотра

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15 марта, 13:44 • 143203 просмотра

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Иран, Китай и Россия проводят военно-морские учения в северной части Индийского океана

Иран, Китай и Россия проводят военно-морские учения в северной части Индийского океана

Киев • УНН

 • 15822 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Иран, Китай и Россия проводят третьи совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана в пятницу, сообщило государственное телевидение. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reutres.

Детали

Военно-морские силы вооруженных сил Ирана и Революционная гвардия принимают участие в учениях "Пояс морской безопасности 2022 года" на площади 17 000 квадратных километров, сообщил пресс-секретарь учений контр-адмирал Мостафа Таджолдини.

Учения будут включать различные тактические упражнения, такие как спасение горящего судна, освобождение захваченного судна и стрельба по воздушным целям в ночное время.

Он рассказал, что учения начались рано утром в пятницу.

"Целью этих учений является укрепление безопасности и ее основ в регионе, а также расширение многостороннего сотрудничества между тремя странами для совместной поддержки мира во всем мире, безопасности на море и создания морского сообщества с общим будущим", - сказал Таджолдини.

Добавим

С момента прихода к власти в июне прошлого года, бескомпромиссный президент Ирана Эбрагим Раиси проводит политику "взгляда на восток" для углубления связей с Китаем и Россией. В сентябре Тегеран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества, центральноазиатскому органу безопасности, возглавляемому Пекином и Москвой.

На прошлой неделе министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян посетил Китай, а президент Ирана встретился со своим российским коллегой в Москве в четверг.

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