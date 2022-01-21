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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74207 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Іран, Китай та Росія проводять військово-морські навчання в північній частині Індійського океану

Іран, Китай та Росія проводять військово-морські навчання в північній частині Індійського океану

Київ • УНН

 • 15826 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Іран, Китай та Росія проводять треті спільні військово-морські навчання у північній частині Індійського океану у п'ятницю, повідомило державне телебачення. Про це УНН пише з посиланням на Reutres.

Деталі

Військово-морські сили збройних сил Ірану та Революційна гвардія беруть участь у навчаннях "Пояс морської безпеки 2022 року" на площі 17 000 квадратних кілометрів, повідомив прессекретар навчань контр-адмірал Мостафа Таджолдіні.

Навчання будуть включати різні тактичні вправи, такі як порятунок палаючого судна, звільнення захопленого судна і стрілянина по повітряних цілях у нічний час.

Він розповів, що навчання почалися рано-вранці в п'ятницю.

"Метою цих навчань є зміцнення безпеки та її основ у регіоні, а також розширення багатостороннього співробітництва між трьома країнами для спільної підтримки миру у всьому світі, безпеки на морі та створення морської спільноти із спільним майбутнім", - сказав Таджолдіні.

Додамо

З моменту приходу до влади у червні минулого року, безкомпромісний президент Ірану Ебрагім Раїсі проводить політику "погляду на схід" для поглиблення зв'язків із Китаєм та Росією. У вересні Тегеран приєднався до Шанхайської організації співробітництва, центральноазіатського органу безпеки, очолюваного Пекіном та Москвою.

Минулого тижня міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян відвідав Китай, а президент Ірану зустрівся зі своїм російським колегою у Москві у четвер.

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