Иракские силовики возобновили наступление на западную часть Мосула

Активная фаза операции была приостановлена ​​в субботу, 25 марта, из-за значительных потерь среди гражданского населения.

По данным правозащитников из Amnesty International, авианалеты на Мосул привели к сотням жертв.

США и Ирак объявили о расследовании массовой гибели людей, которая произошла 17 марта, вероятно, в результате ударов самолетов коалиции, возглавляемой США. В Мосуле мощным взрывом были разрушены несколько зданий, в результате чего погибли, по разным оценкам, от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.

Как сообщал УНН, 22 марта более ста мирных жителей погибли в результате мощного взрыва в Мосуле.



По данным официального источника, с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на западную часть Мосула, погибли уже более 3000 жителей города.