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11 марта, 18:08 • 121647 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:12 • 125858 просмотра

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Иракские силовики возобновили наступление на западную часть Мосула

Иракские силовики возобновили наступление на западную часть Мосула

Киев  •  УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Силы быстрого реагирования и федеральная полиция Ирака возобновили операцию по освобождению западной части города Мосул от боевиков террористической группировки “Исламское государство”, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Активная фаза операции была приостановлена ​​в субботу, 25 марта, из-за значительных потерь среди гражданского населения.

По данным правозащитников из Amnesty International, авианалеты на Мосул привели к сотням жертв.

США и Ирак объявили о расследовании массовой гибели людей, которая произошла 17 марта, вероятно, в результате ударов самолетов коалиции, возглавляемой США. В Мосуле мощным взрывом были разрушены несколько зданий, в результате чего погибли, по разным оценкам, от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.

Как сообщал УНН, 22 марта более ста мирных жителей погибли в результате мощного взрыва в Мосуле.

По данным официального источника, с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на западную часть Мосула, погибли уже более 3000 жителей города.

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