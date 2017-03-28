Иракские силовики возобновили наступление на западную часть Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Силы быстрого реагирования и федеральная полиция Ирака возобновили операцию по освобождению западной части города Мосул от боевиков террористической группировки “Исламское государство”, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Активная фаза операции была приостановлена в субботу, 25 марта, из-за значительных потерь среди гражданского населения.
По данным правозащитников из Amnesty International, авианалеты на Мосул привели к сотням жертв.
США и Ирак объявили о расследовании массовой гибели людей, которая произошла 17 марта, вероятно, в результате ударов самолетов коалиции, возглавляемой США. В Мосуле мощным взрывом были разрушены несколько зданий, в результате чего погибли, по разным оценкам, от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.
Как сообщал УНН, 22 марта более ста мирных жителей погибли в результате мощного взрыва в Мосуле.
По данным официального источника, с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на западную часть Мосула, погибли уже более 3000 жителей города.