Іракські силовики відновили наступ на західну частину Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сили швидкого реагування та федеральна поліція Іраку відновили операцію зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава», повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Активна фаза операції була призупинена в суботу, 25 березня, через значні втрати серед цивільного населення.
За даними правозахисників з Amnesty International, авіанальоти на Мосул призвели до сотень жертв.
США та Ірак оголосили про розслідування масової загибелі людей, яка сталася 17 березня, ймовірно, внаслідок ударів літаків коаліції, очолюваної США. В Мосулі потужним вибухом були зруйновані декілька будівель, внаслідок чого загинули, за різними оцінками, від 60 до 240 цивільних. У західній коаліції визнали, що до цієї трагедії міг призвести саме удар її авіації.
Як повідомляв УНН, 22 березня понад сто мирних жителів загинули в результаті потужного вибуху в Мосулі.
За даними офіційного джерела, з 19 лютого, коли урядові війська за підтримки США почали наступ на західну частину Мосула, загинули вже більше 3000 мешканців міста.