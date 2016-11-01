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15 марта, 19:03 • 114328 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164125 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129090 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112134 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105065 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101141 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иракские силы вошли в Мосул с северного направления - СМИ

Иракские силы вошли в Мосул с северного направления - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Военнослужащие армии Ирака прорвали сегодня оборону боевиков террористической группировки "Исламское государство" и вошли в город Мосул с северного направления. Об этом со ссылкой на данные объединенного командования ВС страны сообщает ТАСС, передает УНН.

"16-й пехотной дивизии удалось сегодня войти в район Эш-Шалалат на севере города", - говорится в заявлении, обнародованном As Sumaria.

Вместе с тем поступает информация о боях с боевиками в восточных кварталах Мосула, где ранее спецназовцы взяли под контроль здание правительственной телестанции.

Операция по освобождению Мосула началось 17 октября. В ней, кроме иракских правительственных сил, участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США.

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