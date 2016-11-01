Иракские силы вошли в Мосул с северного направления - СМИ

"16-й пехотной дивизии удалось сегодня войти в район Эш-Шалалат на севере города", - говорится в заявлении, обнародованном As Sumaria.

Вместе с тем поступает информация о боях с боевиками в восточных кварталах Мосула, где ранее спецназовцы взяли под контроль здание правительственной телестанции.

Операция по освобождению Мосула началось 17 октября. В ней, кроме иракских правительственных сил, участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США.