Иракские силы вошли в Мосул с северного направления - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Военнослужащие армии Ирака прорвали сегодня оборону боевиков террористической группировки "Исламское государство" и вошли в город Мосул с северного направления. Об этом со ссылкой на данные объединенного командования ВС страны сообщает ТАСС, передает УНН.
"16-й пехотной дивизии удалось сегодня войти в район Эш-Шалалат на севере города", - говорится в заявлении, обнародованном As Sumaria.
Вместе с тем поступает информация о боях с боевиками в восточных кварталах Мосула, где ранее спецназовцы взяли под контроль здание правительственной телестанции.
Операция по освобождению Мосула началось 17 октября. В ней, кроме иракских правительственных сил, участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция во главе с США.