Іракські сили ввійшли в Мосул з північного напрямку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Військовослужбовці армії Іраку прорвали сьогодні оборону бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і увійшли в місто Мосул з північного напрямку. Про це з посиланням на дані об'єднаного командування ЗС країни повідомляє ТАСС, передає УНН.
"16-ї піхотної дивізії вдалося сьогодні увійти в район Еш-Шалалат на півночі міста", - йдеться в заяві, оприлюдненій As Sumaria.
Разом з тим надходить інформація про бої з бойовиками в східних кварталах Мосула, де раніше спецпризначенці взяли під контроль будівлю урядової телестанції.
Операція зі звільнення Мосула розпочалося 17 жовтня. У ній, крім іракських урядових сил, беруть участь курдські формування, а також міжнародна антитерористична коаліція на чолі з США.