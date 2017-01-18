Иракская армия освободила 90% восточного Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Наступление иракских войск на Мосул для освобождения города от боевиков группировки "Исламское государство" продвигается быстрее, чем в начале операции. Об этом заявил пресс-секретарь американской военной миссии в Багдаде Джон Дорриан в среду, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По его словам, территории, расположенные на восточном берегу реки Тигр, освобождены на 90%. Вместе с тем, отметил он, быстрого освобождения всего города пока не предвидится.
По словам Дж.Дорриана, авиаудары международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли серьезный ущерб финансовым ресурсам "Исламского государства".
"Мы разрушили их возможность делать деньги на продаже нефти", - заявил он.
В Мосуле иракская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением джихадистов. Начавшаяся в середине октября 2016 года операция забуксовала. Однако, отметил Дж.Дорриан, после перегруппировки сил в середине декабря наступление получило новый импульс.
В операции в Мосуле задействованы около 100 тысяч человек. Это солдаты иракской армии, а также бойцы курдского ополчения и шиитских вооруженных формирований. Их поддерживает авиация западных и арабских союзников.
Мосул - последний крупный город в Ираке, что остался под контролем джихадистов. Они захватили его в 2014 году.