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Іракська армія звільнила 90% східного Мосула

Іракська армія звільнила 90% східного Мосула

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Наступ іракських військ на Мосул для звільнення міста від бойовиків угруповання "Ісламська держава" просувається швидше, ніж на початку операції. Про це заявив прес-секретар американської військової місії в Багдаді Джон Дорріан в середу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За його словами, території, розташовані на східному березі річки Тигр, звільнені на 90%. Разом з тим, зазначив він, швидкого звільнення усього міста поки не передбачається.

За словами Дж.Дорріана, авіаудари міжнародної антитерористичної коаліції, очолюваної США, завдали серйозної шкоди фінансовим ресурсам "Ісламської держави".

"Ми зруйнували їх можливість робити гроші на продажі нафти", - заявив він.

У Мосулі іракська армія зіткнулася із запеклим опором джихадистів. Розпочата в середині жовтня 2016 року операція забуксувала. Однак, зазначив Дж.Дорріан, після перегрупування сил в середині грудня наступ отримав новий імпульс.

В операції в Мосулі задіяні близько 100 тисяч людей. Це солдати іракської армії, а також бійці курдського ополчення і шиїтських збройних формувань. Їх підтримує авіація західних і арабських союзників.

Мосул - останнє велике місто в Іраку, що залишився під контролем джихадистів. Вони захопили його в 2014 році.

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