Иракская армия заявила об освобождении города Нимруда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Иракская армия заявила об освобождении от "Исламского государства" города Нимруда и села под ним, важных, в частности с точки зрения исторического наследия. Об этом сообщает DW, передает УНН.
"Силы Девятой бронетанковой дивизии захватили Нимруд, место древнего ассирийского города, захваченного боевиками ИГ два года назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в километре от Нимруда расположены также руины древнего города, где исламисты разрушили, в частности более чем двухтысячелетний храм бога Набу.
Ассирия - древняя империя, столица которой располагалась возле еще одного освобожденного села Нумания.