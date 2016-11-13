Іракська армія заявила про звільнення міста Німруда
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Іракська армія заявила про звільнення від "Ісламської держави" міста Німруда та села під ним, важливих зокрема з погляду історичної спадщини. Про це повідомляє DW, передає УНН.
"Сили Дев'ятої бронетанкової дивізії захопили Німруд, місце давнього ассирійського міста, захопленого бойовиками ІД два роки тому", - йдеться у повідмленні.
Зазначається, що за кілометр від Німруда розташовані також руїни стародавнього міста, де ісламісти зруйнували зокрема більш ніж двотисячний храм бога Набу.
Ассирія - стародавня імперія, столиця якої розташовувалася біля ще одного звільненого села Нуманія.