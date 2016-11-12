Иракская армия заявила о достижениях в Мосуле

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Иракские спецназовцы взяли под свой контроль два района восточной части Мосула в субботу после тяжелых боев, в которых они уничтожили девять автомобилей террористов-смертников "Исламского государства". Об этом со ссылкой на военных сообщает Reuters, передает УНН.