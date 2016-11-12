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Иракская армия заявила о достижениях в Мосуле

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Иракские спецназовцы взяли под свой контроль два района восточной части Мосула в субботу после тяжелых боев, в которых они уничтожили девять автомобилей террористов-смертников "Исламского государства". Об этом со ссылкой на военных сообщает Reuters, передает УНН.

Пехотные и танковые дивизии войск также продвинулись в соседнем районе, уничтожив три ракетные пусковые установки и 30 боевиков, говорится в заявлении военных.

Иракские войска 10 дней продолжают борьбу внутри в восточной части Мосула, пытаясь расширить свой небольшой плацдарм в городе, который "Исламское государство" контролирует с середины 2014 года.

Почти четыре недели кампании с целью выбить "Исламское государство" из крупнейшего города под его контролем собрало альянс из 100 тыс. иракских бойцов, которых поддерживает западная коалиция.

Они столкнулись с ожесточенным сопротивлением от нескольких тысяч боевиков, использующих сотни автомобилей с террористами-смертниками, снайперов, ракетные бригады.

"Исламское государство" также использует сеть тоннелей по всему городу для нападений.

В заявлении военных говорится, что силы по борьбе с терроризмом взяли под свой контроль район Кадисия аль-Тания, куда они продвинулись в пятницу, и прилегающую к нему аль-Арбаджию.

Далее на юг на восточных окраинах войска атаковали джихадистов в районе Салам.

Силы безопасности и войска также наступали на южном и северном фронтах вблизи города, чтобы открыть новые фронты против боевиков внутри Мосула.

Среди участвующих в атаке, - иракская армия, спецназ и подразделения федеральной полиции. За пределами города курдские силы пешмерга держат территорию на северо-востоке и в основном шиитские военизированные силы развернуты на западе.

Их поддерживают военно-воздушные силы во главе с США, в том числе самолеты и вертолеты Apache, а также западные военные советники.

Международная организация по миграции сообщила, что в настоящее время 49 тыс. человек были перемещены в результате конфликта.

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