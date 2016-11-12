Іракська армія заявила про досягнення в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Іракські спецпризначенці взяли під свій контроль два райони східної частини Мосула в суботу після важких боїв, в яких вони знищили дев'ять автомобілів терористів-смертників "Ісламської держави". Про це з посиланням на військових повідомляє Reuters, передає УНН.
Піхотні і танкові дивізії військ також просунулися в сусідньому районі, знищивши три ракетні пускові установки і 30 бойовиків, йдеться в заяві військових.
Іракські війська 10 днів продовжують боротьбу всередині у східній частині Мосула, намагаючись розширити свій невеликий плацдарм в місті, яке "Ісламська держава" контролює з середини 2014 року.
Майже чотири тижні кампанії з метою вибити "Ісламську державу" з найбільшого міста під її контролем зібрала альянс з 100 тис. іракських бійців, яких підтримує західна коаліція.
Вони зіткнулися із запеклим опором від декількох тисяч бойовиків, які використовують сотні автомобілів з терористами-смертниками, снайперів, ракетні бригади.
"Ісламська держава" також використовує мережу тунелів по всьому місту для нападів.
У заяві військових йдеться, що сили з боротьби з тероризмом взяли під свій контроль район Кадісія аль-Танія, куди вони просунулися в п'ятницю, і прилеглу до нього аль-Арбаджію.
Далі на південь на східних окраїнах війська атакували джихадистів в районі Салам.
Сили безпеки і війська також наступали на південному і північному фронтах поблизу міста, аби відкрити нові фронти проти бойовиків усередині Мосула.
Серед тих, хто бере участь в атаці, - іракська армія, спецпризначенці і підрозділи федеральної поліції. За межами міста курдські сили пешмерга тримають територію на північному сході і в основному шиїтські воєнізовані сили розгорнуті на заході.
Їх підтримують військово-повітряні сили на чолі з США, в тому числі літаки і вертольоти Apache, а також західні військові радники.
Міжнародна організація з міграції повідомила, що наразі 49 тис. людей були переміщені в результаті конфлікту.