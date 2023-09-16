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Invictus Games: награду Юлии Паевской вручили Гарри и Меган Маркл

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Парамедик и волонтер Юлия Паевская получила серебро на нынешних Invictus Games. Награду украинке вручили герцог и герцогиня Сассекские - Гарри и Меган Маркл, передает УНН.

Цитата

"Награждение Юли Паевской серебряной медалью за второе место в заплыве на 50м вольным стилем среди женщин в категории ISD.

Нашу Юлю награждали никто иной, как герцог и герцогиня Сассекские. Гарри и Меган в очередной раз демонстрируют свою поддержку и радость видеть Юлю на нынешних Invictus Games. Радуемся и мы!" - говорится в сообщении Invictus Games: Team Ukraine.

Напомним

9 сентября в немецком Дюссельдорфе начались Invictus Games Germany 2023 — международное спортивное мероприятие по адаптивным видам спорта для ветеранов и военнослужащих среди 21 страны-участницы.

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Украина присоединилась к Invictus Games в 2017 году и уже в четвертый раз будет участвовать в #ИгрыИнвиктус соревнованиях. В этом году украинскую сборную на Invictus Games будут представлять 25 ветеранов и военнослужащих — бойцы, чья воля сильнее тела.

Наши ребята будут соревноваться в 10 адаптивных видах спорта: настольном теннисе, легкой атлетике (беге, прыжках в длину, толкании ядра и метании диска), пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, стрельбе из лука, велоспорте, плавании, баскетболе и регби на колясках и волейболе сидя.

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