Invictus Games: нагороду Юлії Паєвській вручили Гаррі та Меган Маркл

Цитата

"Нагородження Юлі Паєвської срібною медаллю за друге місце в запливі на 50м вільним стилем серед жінок в категорії ISD.

Нашу Юлю нагороджували ніхто інші, як герцог та герцогиня Сассекські. Гаррі та Меган вкотре демонструють свою підтримку та радість бачити Юлю на цьогорічних Invictus Games. Радіємо і ми!" - йдеться у повідомленні Invictus Games: Team Ukraine.

Нагадаємо

9 вересня в німецькому Дюссельдорфі розпочалися Invictus Games Germany 2023 — міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців серед 21 країн-учасниць.

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Україна приєдналася до Invictus Games у 2017 році та вже вчетверте братиме участь у#ІгриІнвіктус змаганнях. Цьогоріч українську збірну на Invictus Games представлятимуть 25 ветеранів та військовослужбовців — бійці, чия воля сильніша за тіло.

Наші хлопці та дівчата змагатимуться у 10 адаптивних видах спорту: настільному тенісі, легкій атлетиці (бігу, стрибках в довжину, штовханні ядра та метанні диска), пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, стрільбі з лука, велоспорті, плаванні, баскетболі та регбі на візках і волейболі сидячи.