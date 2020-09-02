"Инвестохиллс Веста" призывает принять меры против злоупотреблений арбитражными управляющими в деле Жеваго

"Откровенно нарушая процедуры погашения требований, арбитражная управляющая Светлана Демина вывела со счетов компании 50 млн гривен для предоплаты по договорам с ООО "Премиори". Тут важно понять, что этот кредитор тоже выпускает шины, как и "Росава", а еще по счастливому стечению обстоятельств имеет тот же адрес и одинаковый телефон бухгалтерии", - отмечает он.

По его словам, фактически, подконтрольная Жеваго компания вывела средства и обратилась в суд для проведения экспертизы. Это послужило основанием для остановки рассмотрения дела о банкротстве ЧАО "Росава" и позволило олигарху сохранить контроль над предприятием.

В это же время "Росава" пыталась доказать, что кредитные договоры были изменены без ее ведома, а потому не требуют уплаты. Позднее все предприятия "Росавы" по частям сдали в аренду фирмам, которым решением суда запретили расторгать договора.

"Такая схема позволяет вывести средства и перестать платить по долгам. ФК "Инвестохиллс Веста" призвала государственные органы и Национальную Ассоциацию арбитражных управляющих Украины принять меры и создать эффективный механизм противодействия коррупции и злоупотреблениям среди арбитражных управляющих", - добавляет Волков.

В свою очередь, глава Ассоциации арбитражных управляющих Николай Лукашук в комментариях журналистам отметил, что развитие этических стандартов профессии арбитражных управляющих – важный этап становления всего института банкротства.

"Уже в сентябре нынешнего года мы совместно с Министерством юстиции, Pravo-Justice и крупными игроками рынка банкротства начинаем разработку стандартов отрасли и продумываем эффективные механизмы контроля за их соблюдением. И крайне печально признавать, что пока что для этого есть причины – к сожалению, злоупотребления все еще случаются. Оценку же деятельности Светланы Деминой и последствий ее решений должен дать исключительно суд", - заявил Лукашук.

Стоит отметить, что суд рассмотрит дело уже 3 сентября.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг связанной с олигархом горнорудной компании Ferrexpo, владеющей активами на территории Украины. Рейтинг был снижен с "B" до "B-" с негативным прогнозом.