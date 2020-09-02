"Інвестохіллс Веста" закликає вжити заходів проти зловживань арбітражними керуючими в справі Жеваго

"Відверто порушуючи процедури погашення вимог, арбітражна керуюча Світлана Дьоміна вивела з рахунків компанії 50 млн гривень для передоплати за договорами з ТОВ "Преміорі". Тут важливо зрозуміти, що цей кредитор теж випускає шини, як і "Росава", а ще за щасливим збігом обставин має ту ж адресу і однаковий телефон бухгалтерії", - зазначає він.

За його словами, фактично підконтрольна Жеваго компанія вивела кошти і звернулася в суд для проведення експертизи. Це послужило підставою для зупинення розгляду справи про банкрутство ПРАТ "Росава" і дозволило олігарху зберегти контроль над підприємством.

Водночас "Росава" намагалася довести, що кредитні договори були змінені без її відома, а тому не вимагають сплати. Пізніше всі підприємства "Росави" по частинах здали в оренду фірмам, яким рішенням суду заборонили розривати договору.

"Така схема дозволяє вивести кошти і перестати платити за боргами. ФК "Інвестохіллс Веста" закликала державні органи та Національну Асоціацію арбітражних керуючих України вжити заходів і створити ефективний механізм протидії корупції та зловживань серед арбітражних керуючих", - додає Волков.

Своєю чергою, голова Асоціації арбітражних керуючих Микола Лукашук в коментарях журналістам зазначив, що розвиток етичних стандартів професії арбітражних керуючих – важливий етап становлення всього інституту банкрутства.

"Вже у вересні нинішнього року ми спільно з Міністерством юстиції, Pravo-Justice і великими гравцями ринку банкрутства починаємо розробку стандартів галузі і продумуємо ефективні механізми контролю за їх дотриманням. І дуже сумно визнавати, що поки що для цього є причини - на жаль, все ще трапляються зловживання. Оцінку діяльності Світлани Дьоміної і наслідків її рішень повинен дати виключно суд", - заявив Лукашук.

Варто зазначити, що суд розгляне справу вже 3 вересня.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий рейтинг пов'язаної з олігархом гірничорудної компанії Ferrexpo, що володіє активами на території України. Рейтинг був знижений з "B" до "B-" з негативним прогнозом.