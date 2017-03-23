Интенсивность взрывов в Балаклее уменьшилась - Минобороны

"По словам представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 интенсивность взрывов уменьшилась, что позволяет оценить масштабы события и готовиться приступить к локализации события", - говорится в сообщении.

В городе Балаклея для улучшения работы координационного штаба по ликвидации чрезвычайного происшествия находятся около 300 офицеров Харьковского национального университета Воздушных Сил. Они прибыли на автомобильной технике с необходимыми вещами для развертывания полевого лагеря.

С утра 23 марта в районном центре и прилегающих поселках осуществляется патрулирование силами более 100 военнослужащих Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка в ВС Украины, которые помогают правоохранителям в обеспечении правопорядка.

Напомним, что по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.