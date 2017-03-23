Інтенсивність вибухів в Балаклії зменшилась - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Інтенсивність вибухів на балаклійському арсеналі знизилася, можна починати готуватися до локалізації пожежі. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
"За словами представника Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18.00 інтенсивність вибухів зменшилася, що дає змогу оцінити масштаби події та готуватися приступити до локалізації події", - йдеться в повідомленні.
У місті Балаклія для поліпшення роботи координаційного штабу з ліквідації надзвичайної події перебувають близько 300 офіцерів Харківського національного університету Повітряних Сил. Вони прибули на автомобільній техніці із необхідними речами для розгортання польового табору.
З ранку 23 березня у районному центрі та прилежних селищах здійснюється патрулювання силами понад 100 військовослужбовців Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у ЗС України, які допомагають правоохоронцям у забезпечення правопорядку.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.