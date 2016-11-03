Инструкторы НАТО уже подготовили четыре батальона украинских военных - И.Фриз

"Комлексный пакет помощи, который был составлен 9 июля, является безпрецендентным за время независимости Украины. Он имеет 15 направлений, 40 поднаправлений, он имеет сотрудничество уже с 8 трастовыми фонда НАТО. Мы можем говорить, что благодаря подготовке НАТО наших инструкторов и уже боевых подразделений, мы имеем 4 батальона, а это почти 2000 бойцов и уже перешли к подготовке 5 батальона. За два года войны была проведена огромная работа, определенные результаты у нас есть ", - сказала она.