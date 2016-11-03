Інструктори НАТО вже підготували чотири батальйони українських військових — І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Наразі інструктори НАТО провели підготовку двох тисяч бійців. Про це під час прес-конференції повідомила голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, передає кореспондент УНН.
“Комлексний пакет допомоги, який був складений 9 липня, є безпрецендентним за час незалежності України. Він має 15 напрямків, 40 піднапрямків, він має співпрацю вже з 8 трастовими фондами НАТО. Ми можемо говорити, що завдяки підготовці НАТО наших інструкторів та вже бойових пдрозділів, ми маємо 4 батальйони, а це майже дві тисячі бійців і вже перейшли до підготовки 5 батальйону. За два роки війни була проведена величезна робота, певні результати в нас є”, — сказала вона.