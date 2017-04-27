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Институт нацпамяти приостановил легализацию польских памятников на территории Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Институт национальной памяти Украины приостановил легализацию польских мемориальных объектов на территории Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Института, передает УНН.

Институт нацпамяти приостановил легализацию польских памятников на территории Украины

"Вместе с тем отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Поэтому, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг. остаются нелегальными", - говорится в заявлении.

Кроме того Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановлении предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине.

При этом в Институте нацпамяти отметили, что свои преступные действия организаторы уничтожения братской могилы воинов УПА назвали "публичной акцией" и "первым легальным демонтажем нелегального памятника", которая была анонсирована в польских СМИ, а сам "демонтаж" польские журналисты освещали непосредственно на кладбище.

"Варварскому уничтожению могилы не препятствовала полиция, а староста села даже лестно отозвался о совершенном", - отметили в Институте.

В заявлении говорится также о том, что разрушение могилы в Грушовичах является 15-м по счету актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, совершенным от 2014 года.

"Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польские власти не восстанавливает уничтоженные памятники. В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - подчеркнули в Институте нацпамяти.

В учреждении также требуют от польской стороны объяснений относительно того, является ли отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов официальной позицией государства, может ли Украина по принципу Польши не реагировать на уничтожение польских достопримечательностей на своей территории и будут ли уничтожены остальные украинские монументов в Польше.

Вместе с тем, в Институте отметили, что готовы к восстановлению сотрудничества с польской стороной после объективного и прозрачного расследования преступлений и привлечения виновных в уничтожении украинских памятников.

Как сообщал ранее УНН, Украина планирует обратиться к польской стороне за разъяснениями в связи с провокацией в отношении украинского памятника в селе Грушовичи возле Перемышля.

Ранее в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.

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