Інститут нацпам'яті призупинив легалізацію польських пам'ятників на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Інститут національної пам'яті України призупинив легалізацію польських меморіальних об’єктів на території України. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті Інституту, передає УНН.
"Натомість відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі змушує нас призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Відтак, щонайменше 105 польських пам’ятників і пам’ятних знаків, збудованих на території України в період з 1991 по 2017 рр., залишаються нелегальними“, - йдеться у заяві
Крім того Інститут ініціює перед Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій зупинення надання дозволів на проведення робіт з пошуку поховань та впорядкування польських місць пам’яті в Україні.
При цьому в Інституті нацпам’яті зазначили, що свої злочинні дії організатори знищення братської могили вояків УПА назвали “публічною акцією” і “першим легальним демонтажем нелегального пам’ятника”, яка була анонсована у польських ЗМІ, а сам “демонтаж” польські журналісти висвітлювали безпосередньо на цвинтарі.
"Варварському нищенню могили не перешкоджала поліція, а війт села навіть схвально відгукнувся про вчинений злочин“, - зазначили в Інституті.
У заяві йдеться також про те, що руйнування могили в Грушовичах є 15-м за чергою актом наруги над місцями пам’яті українського народу в Польщі, вчиненим від 2014 р.
“Ці випадки залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами. Польська влада не відновлює знищених пам’ятників. Водночас за той самий період в Україні було вчинено 4 акти наруги над польськими місцями пам’яті, і кожного разу українська влада у найкоротші терміни відновлювала меморіальні об’єкти у їх первинному вигляді, а за фактами вандалізму порушувались кримінальні справи”, — підкреслили в Інституті нацпам’яті.
В установі також вимагають від польської сторони пояснень щодо того, чи є відсутність реакції з боку правоохоронних органів офіційною позицією держави, чи може Україна по принципу Польщі не реагувати на знищення польських пам’яток на своїй території і чи будуть знищені решта українських монументів у Польщі.
Разом з тим, у Інституті зазначили, що готові до відновлення співпраці з польською стороною після об’єктивного і прозорого розслідування злочинів і притягнення винних у нищенні українських пам’яток.
Як повідомляв раніше УНН, Україна планує звернетися до польської сторони за роз’ясненнями у зв’язку з провокацією щодо українського пам’ятника у селі Грушовичі біля Перемишля.
Раніше у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.