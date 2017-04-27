Інститут нацпам'яті призупинив легалізацію польських пам'ятників на території України

"Натомість відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі змушує нас призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Відтак, щонайменше 105 польських пам’ятників і пам’ятних знаків, збудованих на території України в період з 1991 по 2017 рр., залишаються нелегальними“, - йдеться у заяві

Крім того Інститут ініціює перед Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій зупинення надання дозволів на проведення робіт з пошуку поховань та впорядкування польських місць пам’яті в Україні.

При цьому в Інституті нацпам’яті зазначили, що свої злочинні дії організатори знищення братської могили вояків УПА назвали “публічною акцією” і “першим легальним демонтажем нелегального пам’ятника”, яка була анонсована у польських ЗМІ, а сам “демонтаж” польські журналісти висвітлювали безпосередньо на цвинтарі.

"Варварському нищенню могили не перешкоджала поліція, а війт села навіть схвально відгукнувся про вчинений злочин“, - зазначили в Інституті.

У заяві йдеться також про те, що руйнування могили в Грушовичах є 15-м за чергою актом наруги над місцями пам’яті українського народу в Польщі, вчиненим від 2014 р.

“Ці випадки залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами. Польська влада не відновлює знищених пам’ятників. Водночас за той самий період в Україні було вчинено 4 акти наруги над польськими місцями пам’яті, і кожного разу українська влада у найкоротші терміни відновлювала меморіальні об’єкти у їх первинному вигляді, а за фактами вандалізму порушувались кримінальні справи”, — підкреслили в Інституті нацпам’яті.

В установі також вимагають від польської сторони пояснень щодо того, чи є відсутність реакції з боку правоохоронних органів офіційною позицією держави, чи може Україна по принципу Польщі не реагувати на знищення польських пам’яток на своїй території і чи будуть знищені решта українських монументів у Польщі.

Разом з тим, у Інституті зазначили, що готові до відновлення співпраці з польською стороною після об’єктивного і прозорого розслідування злочинів і притягнення винних у нищенні українських пам’яток.

Як повідомляв раніше УНН, Україна планує звернетися до польської сторони за роз’ясненнями у зв’язку з провокацією щодо українського пам’ятника у селі Грушовичі біля Перемишля.



Раніше у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА.