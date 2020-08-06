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4 марта, 13:25 • 105601 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Instagram запустил аналог TikTok

Instagram запустил аналог TikTok

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Компания Facebook анонсировала запуск на платформе Instagram аналога TikTok под названием Reels. Это сервис коротких видео, которые не превышают 15 секунд. Об этом сообщили разработчики в себя в блоге, передает УНН.

Так, на ролики можно накладывать эффекты и музыку, замедлять или ускорять видео, и так далее. Сервис поддерживается на Android и iOS в мобильном приложении Instagram.

Отметим, что ранее новинка уже была доступна пользователям с Индии и Бразилии в тестовом режиме. Теперь же ее запустили в более чем 50 странах, в том числе в Еврозоне, Японии, Австралии и США.

Сообщается, что в тех странах, где Instagram не обладает правами на использование музыки, видео будет воспроизводиться без нее.

Также отмечается, что если пользователь опубликует видео в Reels в отрытом аккаунте, то любой человек сможет создать свое видео на его основе. Если же аккаунт закрыт - использовать музыку из него не получится.

Также есть возможность удалять видео и жаловаться, если ролик нарушает правила.

Напомним, что Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok.

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