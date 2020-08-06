Instagram запустил аналог TikTok
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Компания Facebook анонсировала запуск на платформе Instagram аналога TikTok под названием Reels. Это сервис коротких видео, которые не превышают 15 секунд. Об этом сообщили разработчики в себя в блоге, передает УНН.
Так, на ролики можно накладывать эффекты и музыку, замедлять или ускорять видео, и так далее. Сервис поддерживается на Android и iOS в мобильном приложении Instagram.
Отметим, что ранее новинка уже была доступна пользователям с Индии и Бразилии в тестовом режиме. Теперь же ее запустили в более чем 50 странах, в том числе в Еврозоне, Японии, Австралии и США.
Сообщается, что в тех странах, где Instagram не обладает правами на использование музыки, видео будет воспроизводиться без нее.
Также отмечается, что если пользователь опубликует видео в Reels в отрытом аккаунте, то любой человек сможет создать свое видео на его основе. Если же аккаунт закрыт - использовать музыку из него не получится.
Также есть возможность удалять видео и жаловаться, если ролик нарушает правила.
Напомним, что Microsoft возобновляет переговоры о приобретении американского сегмента TikTok.