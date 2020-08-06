Instagram запустив аналог TikTok

Так, на ролики можна накладати ефекти і музику, уповільнювати або прискорювати відео, і так далі. Сервіс підтримується на Android і iOS у мобільному додатку Instagram.

Відзначимо, що раніше новинка вже була доступна користувачам із Індії та Бразилії у тестовому режимі. Тепер же його запустили у більш ніж 50 країнах, у тому числі в Єврозоні, Японії, Австралії та США.

Повідомляється, що у тих країнах, де Instagram не володіє правами на використання музики, відео буде відтворюватися без неї.

Також наголошується, що якщо користувач опублікує відео в Reels у відритому акаунті, то будь-яка людина зможе створити своє відео на його основі. Якщо ж аккаунт закритий - використовувати музику з нього не вийде.

Також є можливість видаляти відео і скаржитися, якщо ролик порушує правила.

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