Иностранцам назначили наказание за фаер-шоу на Мемориале орлят
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Трем участникам так называемого фаер-шоу на Лычаковское кладбище на так называемом Мемориале орлят объявили наказание. Об этом сообщили корреспондент УНН в пресс-службе прокуратуры во Львовской области.
"Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 завершено досудебное расследование в отношении трех граждан Республики Польша, которые подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство). Было установлено, что 23-, 26-и 28-летний злоумышленники, пренебрегая моральными устоями общества в части уважения к умершим и местам их захоронения, совершили действия, имевшие целью пренебрежение общественной памяти об умершего, продемонстрировали пренебрежительное отношение к месту захоронения, общественным и религиозным принципам и традициям, без уведомления соответствующих органов местного самоуправления о проведении акции с применением пиротехнических средств, подожгли два факела на Польском военном мемориале во Львове (так называемый "Мемориал львовских орлят"), чем создали опасность повреждения или уничтожения захоронений", - сообщили в прокуратуре.
Во время досудебного расследования к подозреваемым применялась мера пресечения в виде личного обязательства.
Приговором Лычаковского районного суда Львова от 30 ноября 2018 года указанные лица признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа. Всем троим придется заплатить по 8,5 тыс. грн.
Добавим, 9 ноября на польском фанатской сайте Wielki Śląsk были размещены фото с так называемым фаер-шоу на Мемориале орлят во Львове.
Напомним, взрыв произошел у Мемориала львовских орлят.