МЗС Польщі засудило вибух біля Меморіалу львівських орлят
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі засудило вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це йдеться у заяві польського відомства, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з вибухом невстановленого об’єкта біля Меморіалу львівських орлят, який стався ввечері 13 березня 2018 року. Це ще один антипольський інцидент, пов’язаний із застосуванням вибухових речовин, який мав місце в Західній Україні за останні місяці”, — сказано у заяві.
У МЗС Польщі засудили дії осіб, відповідальних за вибух, та заявили, що очікують від українських правоохоронців швидкого з’ясування обставин події та покарання винних.
“Сподіваємося, що українська влада, які засудила інцидент, забезпечить належний захист польських місць пам’яті жертв війни та політичних репресій”, — зазначили в міністерстві.
Окрім того, в польському МЗС нагадали, що рекомендують бути обережними на всій території України у зв’язку з непередбаченою безпековою ситуацією в громадських місцях.
Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища. За попередніми даними, у Львові невідомі кинули гранату РГД-5.