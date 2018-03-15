МИД Польши осудил взрыв возле Мемориала львовских орлят
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство иностранных дел Польши осудило взрыв возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом говорится в заявлении польского ведомства, передает УНН.
"Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность в связи со взрывом неустановленного объекта возле Мемориала львовских орлят, который произошел вечером 13 марта 2018 года. Это еще один антипольский инцидент, связанный с применением взрывчатых веществ, который имел место в Западной Украине за последние месяцы", - сказано в заявлении.
В МИД Польши осудили действия лиц, ответственных за взрыв, и заявили, что ожидают от украинских правоохранителей быстрого выяснения обстоятельств происшествия и наказания виновных.
"Надеемся, что украинская власть, которые осудила инцидент, обеспечит надлежащую защиту польских мест памяти жертв войны и политических репрессий", - отметили в министерстве.
Кроме того, в польском МИД напомнили, что рекомендуют быть осторожными на всей территории Украины в связи с непредвиденной ситуации безопасности в общественных местах.
Напомним, во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища. По предварительным данным, во Львове неизвестные бросили гранату РГД-5.