Іноземцям призначили покарання за фаєр-шоу на Меморіалі орлят

"За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 завершено досудове розслідування стосовно трьох громадян Республіки Польща, які підозрювались у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.296 КК України (хуліганство). Було встановлено, що 23-, 26- та 28-річний зловмисники, зневажаючи моральні засади суспільства в частині поваги до померлих та місць їхнього поховання, вчинили дії, що мали на меті зневажати суспільну пам'ять про померлого, продемонстрували зневажливе ставлення до місця поховання, суспільних і релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції із застосуванням піротехнічних засобів, підпалили два факели на Польському військовому меморіалі у Львові (так званий "Меморіал львівських орлят"), чим створили небезпеку пошкодження чи знищення поховань", - повідомили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування до підозрюваних застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Вироком Личаківського районного суду міста Львова від 30 листопада 2018 року вказаних осіб визнано винними та призначено покарання у вигляді штрафу. Усім трьом доведеться сплатити по 8,5 тис. грн.

Додамо, 9 листопада на польському фанатському сайті Wielki Śląsk були розміщені фото з так званим фаєр-шоу на Меморіалі орлят у Львові.

Нагадаємо, вибух стався біля Меморіалу львівських орлят.