Иностранца будут судить за предложение взятки пограничникам в Луганской области

Установлено, что иностранец предложил и предоставил неправомерную выгоду должностному лицу пограничной службы при прохождении паспортного контроля на въезд в Украину через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Просяное" для содействия в беспрепятственном и быстром пересечении государственной границы Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направили в суд по ч. 1 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Справка: санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.