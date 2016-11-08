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Иностранца будут судить за предложение взятки пограничникам в Луганской области

Иностранца будут судить за предложение взятки пограничникам в Луганской области

Киев • УНН

 • 6920 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Луганской области гражданина Армении будут судить за предложение неправомерной выгоды пограничникам при прохождении паспортного контроля на въезд в Украину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что иностранец предложил и предоставил неправомерную выгоду должностному лицу пограничной службы при прохождении паспортного контроля на въезд в Украину через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Просяное" для содействия в беспрепятственном и быстром пересечении государственной границы Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направили в суд по ч. 1 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Справка: санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

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