Іноземця судитимуть за пропозицію хабара прикордонникам на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Луганщині громадянина Вірменії судитимуть за пропозицію неправомірної вигоди прикордонникам під час проходження паспортного контролю на в’їзд в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що іноземець запропонував та надав неправомірну вигоду службовій особі прикордонної служби під час проходження паспортного контролю на в’їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення “Просяне” задля сприяння у безперешкодному та швидкому перетину державного кордону України.
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду за ч. 1 ст. 369 (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.