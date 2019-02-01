Иностранцы готовили резонансные преступления в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Группа выходцев из непризнанного Приднестровья проводила подготовку к совершению резонансных преступлений, должны были привести к дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность группировки выходцев из непризнанного Приднестровья, участники которого проводили подготовку к совершению резонансных преступлений, которые должны были привести к дестабилизации обстановки в нашей стране", - говорится в сообщении.
Как отметили в спецслужбе, во время санкционированных обысков в Одессе по месту жительства двух иностранцев и гражданина Украины, который является уроженцем Приднестровья и регулярно посещает территорию непризнанной республики, правоохранители обнаружили два противотанковых гранатомета, взрывчатку, паспорта и водительские права граждан РФ и так называемой Приднестровской Молдавской Республики.
У злоумышленников также изъяли наркотики и более тысячи экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности незаконных вооруженных формирований из-за якобы нелегитимности действующих властных институтов и правоохранительных органов Украины, отметили в СБУ.
"Служба безопасности Украины продолжает следственные действия для установления их функций в создании незаконного вооруженного формирования "Украинская народная (национальная) армия", - добавили в спецслужбе.
Напомним, львовянин под заказ писал антиукраинские статьи.