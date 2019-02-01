Іноземці готували резонансні злочини в Україні

"В Одесі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність угруповання вихідців з невизнаного Придністров’я, учасники якого проводили підготовку до скоєння резонансних злочинів, що мали призвести до дестабілізації обстановки у нашій державі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у спецслужбі, під час санкціонованих обшуків в Одесі за місцями проживання двох іноземців та громадянина України, який є уродженцем Придністров’я та регулярно відвідує територію невизнаної республіки, правоохоронці виявили два протитанкові гранатомети, вибухівку, паспорти та водійські права громадян РФ та так званої Придністровської Молдавської Республіки.

У зловмисників також вилучили наркотики та понад тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватися до діяльності незаконних збройних формувань через нібито нелегітимність чинних владних інституцій та правоохоронних органів України, зазначили у СБУ.

"Служба безпеки України продовжує слідчі дії для встановлення їх функцій у створенні незаконного збройного формування "Українська народна (національна) армія", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, львів’янин на замовлення писав антиукраїнські статті.