Львів’янин на замовлення писав антиукраїнські статті

"За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, слідчим відділом Сихівського відділу поліції при оперативному супроводі УСБУ у Львівській області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 57-річного львів’янина, колишнього працівника органів внутрішніх справ, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.161 КК України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2014-2016 років систематично виконував замовлення іноземних інформаційних агенцій, які діють на території РФ.

Зловмисник, позиціонував себе українським журналістом, проте, готував тенденційні статті антиукраїнського характеру, які за своїм змістом принижують національні почуття українців, заперечують їх право на власну державність і самостійність у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питаннях, зазначили у прокуратурі.

"Тим самим, підозрюваний, звертаючись до агресивних мовленнєвих стратегій, які розраховані на формування у реципієнтів деструктивних почуттів зневаги та неприязні до вказаних об’єктів висловлювань, через засоби масової інформації публічно поширював думки, погляди та переконання, зміст яких є образливим для українського народу, принижує його національну честь та гідність та спрямований на розпалювання національної ворожнечі та ненависті між українською та іншими спільнотами (на ґрунті національної належності, політичних та ідеологічних переконань)", - прокоментували у прокуратурі.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерували до Сихівського районного суду Львова для розгляду по суті.

Нагадаємо, СБУ викрила в Одеській області антиукраїнського агітатора.