Львовянин на заказ писал антиукраинские статьи
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Псевдоукраинской журналист по заказу иностранных информационных агентств из РФ готовил статьи антиукраинского характера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 следственным отделом Сиховского отдела полиции при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 57-летнего львовянина, бывшего работника органов внутренних дел, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2014-2016 годов систематически выполнял заказы иностранных информационных агентств, действующих на территории РФ.
Злоумышленник, позиционировал себя украинским журналистом, однако, готовил тенденциозные статьи антиукраинского характера, которые по своему содержанию унижают национальные чувства украинцев, отрицают их право на собственную государственность и самостоятельность в решении внутренних и внешних вопросах, отметили в прокуратуре.
"Тем самым, подозреваемый, обращаясь к агрессивным речевым стратегиям, рассчитанных на формирование у реципиентов деструктивных чувств презрения и неприязни к указанным объектам высказываний, через средства массовой информации публично распространял мысли, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство и направлен на разжигание национальной вражды и ненависти между украинским и другими сообществами (на почве национальной принадлежности, политических и идеологических их убеждений)", - прокомментировали в прокуратуре.
Обвинительный акт в уголовном производстве направили в Сиховский районный суд Львова для рассмотрения по существу.
Напомним, СБУ разоблачила в Одесской области антиукраинского агитатора.