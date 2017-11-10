Иностранец совершил убийство в столичном хостеле

Убийство произошло на улице Саперно-Слободской в ​​Голосеевском районе. На месте работники полиции обнаружили труп 31-летнего мужчины с ножевым ранением груди.

Опросив постояльцев хостела, правоохранители выяснили, что между потерпевшим и иностранцем из соседней комнаты возник бытовой конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил ножом оппонента.

По предварительной информации, двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

После нанесения ножевого ранения злоумышленник с места происшествия скрылся. Его объявили в розыск. Пограничники задержали иностранца в Харьковской области, когда он пытался бежать в Россию.

Работники полиции установили, что 26-летний иностранец ранее имел проблемы с законом на территории своего государства за совершение ограбления. Кроме этого, злоумышленник сообщил следствию, что между ним и потерпевшим возник конфликт из-за того, что оппонент публично унижал его.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь 26-летнему иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве охранник убил коллегу из-за политических взглядов.