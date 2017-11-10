Іноземець вчинив вбивство у столичному хостелі

Вбивство сталося на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі. На місці працівники поліції виявили труп 31-річного чоловіка із ножовим пораненням грудей.

Опитавши постояльців хостелу, правоохоронці з’ясували, що між потерпілим та іноземцем із сусідньої кімнати виник побутовий конфлікт, у розпалі якого зловмисник вдарив ножем опонента.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Після нанесення ножового поранення зловмисник із місця події втік. Його оголосили в розшук. Прикордонники затримали іноземця у Харківській області, коли він намагався втекти в Росію.

Працівники поліції встановили, що 26-річний іноземець раніше мав проблеми із законом на території своєї держави за вчинення пограбування. Окрім цього, зловмисник повідомив слідству, що між ним та потерпілим виник конфлікт через те, що опонент привселюдно принижував його.

За цим фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер 26-річному іноземцю загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві охоронець вбив колегу через політичні погляди.