Иностранец насмерть сбил пешехода на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 26 октября. УНН. Вчера, 25 октября, на Прикарпатье в пгт. Заболотов иностранец совершил наезд на пешехода, в результате чего последний погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление ГосЧС Ивано-Франковской области.
Смертельный наезд совершил гражданин Республики Болгария.
Как сообщили в управлении, иностранец управлял автотранспортным средством "Volvo S-60". Погибшему было 27 лет.
Напомним, как сообщал УНН, мужчина застрелил себя в Запорожье .