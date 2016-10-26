Иностранец насмерть сбил пешехода на Прикарпатье

Смертельный наезд совершил гражданин Республики Болгария.

Как сообщили в управлении, иностранец управлял автотранспортным средством "Volvo S-60". Погибшему было 27 лет.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина застрелил себя в Запорожье .