Іноземець насмерть збив пішохода на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Вчора, 25 жовтня, на Прикарпатті в смт. Заболотів іноземець вчинив наїзд на пішохода, внаслідок чого останній загинув на місці події. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління ДСНС Івано-Франківської області.
Смертельний наїзд скоїв громадянин Республіки Болгарія.
Як повідомили управлінні, іноземець керував автотранспортним засобом "Volvo S-60". Загиблому було 27 років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік застрелив себе на Запоріжжі.