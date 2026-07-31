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The Economist
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Иностранные инвесторы сократили долю в российских облигациях до 3% - разведка

Киев • УНН

 • 3826 просмотра

По состоянию на июль доля нерезидентов в российских ОФЗ упала до 3%. Разведка прогнозирует крах экономики РФ из-за отсутствия иностранного капитала.

Иностранные инвесторы сократили долю в российских облигациях до 3% - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Иностранные инвесторы начали избавляться от токсичных российских ценных бумаг. Доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа по состоянию на начало июля текущего года составила всего 3%, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Объем инвестиций нерезидентов в госдолг свидетельствует об уровне доверия к финансовой системе и экономике страны в целом. Для понимания: иностранцы традиционно удерживают 30–40% госдолга в европейских странах и США. Динамика распродажи иностранцами портфелей российских ценных бумаг показывает, что этот тренд начался с первых агрессивных выпадов рф против Украины, и с каждым годом процесс лишь набирал обороты. Так, в марте 2020 года нерезиденты держали 34,9% госдолга россии, в октябре 2021 года - 21,6%, по состоянию на июнь 2026-го – 3,2%, а в июле - 3%

 - отметили в разведке.

Также отмечается, что падение доли нерезидентов почти до нуля является предвестником скорого краха экономики страны. При отсутствии иностранного капитала и в условиях блокировки активов государство вынуждено занимать исключительно внутри страны. кремль может принудить к покупке ОФЗ с помощью репрессивных мер лишь собственных "карманных" бизнесменов. Главным конечным механизмом такого финансирования становится эмиссия, которая неизбежно приводит к росту денежной массы.

Напомним

российское правительство уже не может привлекать необходимые средства на рынке и вынуждает государственные банки скупать облигации федерального займа. При этом ликвидность для этого обеспечивает центробанк.

Евгений Устименко

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