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"Иногда личное присутствие обязательно": Буданов объяснил участие в боевых операциях

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Личное присутствие руководителя в боевых действиях помогало подбодрить бойцов. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Дмитрию Комарову, говоря о личном участии в боевых операциях разведки, пишет УНН.

"Иногда личное присутствие обязательно": Буданов объяснил участие в боевых операциях

Цитата

«Иногда личное присутствие обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов – ред.)», - сказал Буданов, рассказывая о боевых операциях во время деоккупации Харьковской области.

Детали

Отвечая на вопрос об оправдании риска, он ответил, что если это дало положительный результат, значит было сделано правильно.

«Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят», - добавил Буданов.

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