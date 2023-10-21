"Іноді особиста присутність обов'язкова": Буданов пояснив участь у бойових операціях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Особиста присутність керівника в бойових діях допомагала підбадьорити бійців. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову, говорячи про особисту участь у бойових операціях розвідки, пише УНН.
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«Іноді особиста присутність обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців – ред.)», - сказав Буданов, розповідаючи про бойові операції під час деокупації Харківщини.
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Відповідаючи на запитання щодо виправдання ризику, він відповів, що якщо це дало позитивний результат, значить було зроблено правильно.
«Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять», - додав Буданов.
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