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Инновационное оборудование для хирургии: "ОХМАТДИТ" получил новую систему THOMPSON

Киев • УНН

 • 14557 просмотра

Новое оборудование позволит "ОХМАТДИТ" проводить более 300 сложных операций в год с повышенной безопасностью и точностью.

Инновационное оборудование для хирургии: "ОХМАТДИТ" получил новую систему THOMPSON

Отделение экстренной хирургии НДСЛ "ОХМАТДИТ" получило современную ретракторную систему THOMPSON стоимостью 2 млн 221 тыс. грн. Это стало возможным благодаря благотворительной инициативе фонда "Good Donations" и Фонда Андрея Матюхи. Новое оборудование позволит врачам ежегодно проводить более 300 сложных операций, обеспечивая более высокий уровень безопасности и точности хирургических вмешательств. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ретракторная система THOMPSON широко используется в мировой медицинской практике, в частности в детской нейрохирургии, ортопедии и онкохирургии. Благодаря ее применению значительно сокращается продолжительность операций и время пребывания пациента под наркозом, улучшается доступ к операционному полю и минимизируется травматизация тканей, что является чрезвычайно важным для детей.

"Гуманитарные проекты в медицине являются одним из стратегических направлений для нашего фонда. Целевая помощь НДСЛ "ОХМАТДИТ" направлена на улучшение технических возможностей больницы и дает возможность врачам более эффективно проводить экстренные и плановые операции, что каждый раз спасает жизни детей", — отмечают в Фонде Андрея Матюхи.

Это уже не первый вклад в развитие хирургического отделения больницы. Ранее фонд "Good Donations" передал базовую версию ретрактора, а теперь современное оборудование значительно расширяет возможности врачей, позволяя им работать еще быстрее, точнее и безопаснее.

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать инициативы, направленные на развитие украинской медицины. Инвестиции в высокотехнологичное оборудование помогают больницам предоставлять качественную помощь детям, способствуя укреплению системы здравоохранения даже в непростые военные времена.

Лилия Подоляк

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