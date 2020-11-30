"Ингулец" одержал историческую первую победу в УПЛ благодаря "ляпам" голкипера "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По программе 11-го тура Украинской Премьер-лиги "Ингулец" дома справился с ФК "Олимпик" Донецк, сообщает УНН.
Главным антигероем для “Олимпика” стал голкипер из Косово Бетим Халими. Он на 17 минуте промахнулся по мячу в попытке выбить мяч в собственной штрафной и позволил забить Сичинаве. А на 54 минуте Бартулович сделал навес со штрафного и Халими не сумевший зафиксировать мяч в руках — 2:0.
К концу игры за дончан успел отличиться только Зейхеди с пенальти на 6 компенсированной минуте. На большее дончан не хватило — 2:1.
Добавим, “Ингулец” выиграл первую игру в истории клуба в УПЛ — 10 очков и 10 ступень. “Олимпик” 9-й (13).