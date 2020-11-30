"Інгулець" здобув історичну першу перемогу в УПЛ завдяки "ляпам" голкіпера "Олімпіку"

Головним антигероєм для “Олімпіку” став голкіпер із Косова Бетім Халімі. Він на 17 хвилині промахнувся по м’ячу у спробі вибити м’яч у власній карній та дозволив забити Січінаві. А на 54 хвилині Бартулович здійснив навіс зі штрафного і Халімі не зумів зафіксувати м’яч у руках — 2:0.

До кінця гри за донеччан встиг відзначитися тільки Зейхеді із пенальті на 6 компенсованій хвилині. На більше донеччан не вистачило — 2:1.

Додамо, “Інгулець” виграв першу гру в історії клубу в УПЛ — 10 очок і 10 сходинка. “Олімпік” 9-й (13).