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Информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны: Данилов о контрнаступлении

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление происходит каждый день, а информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины, передает УНН.

Цитата

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины», - написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке украинских военных, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве рф страха перед будущим контрнаступлением ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что украинское контрнаступление планируется по нескольким направлениям и может быть в апреле-мае.

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