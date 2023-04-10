Информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны: Данилов о контрнаступлении

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«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины», - написал Данилов в Twitter.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские сторонники войны отреагировали с беспокойством на обнародование в соцсетях секретных документов США и НАТО о подготовке украинских военных, что свидетельствует о сохранении в информационном пространстве рф страха перед будущим контрнаступлением ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что украинское контрнаступление планируется по нескольким направлениям и может быть в апреле-мае.