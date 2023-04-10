Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони: Данілов про контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається кожного дня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України, передає УНН.
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«Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України», - написав Данілов у Twitter .
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку українських військових, що свідчить про збереження в інформаційному просторі рф страху перед майбутнім контрнаступом ЗСУ.
Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що Український контрнаступ планується за кількома напрямками і може бути у квітні-травні.