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Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони: Данілов про контрнаступ

Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони: Данілов про контрнаступ

Київ • УНН

 • 852144 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український контрнаступ відбувається кожного дня, а інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України, передає УНН.

Цитата

«Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України», - написав Данілов у Twitter .

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку українських військових, що свідчить про збереження в інформаційному просторі рф страху перед майбутнім контрнаступом ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що Український контрнаступ планується за кількома напрямками і може бути у квітні-травні.

Українські Національні Новини

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