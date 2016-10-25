Информация о заминировании детсада во Львове не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в детском саду Львова, решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.
"После проведенного обследования помещений и прилегающей территории в дошкольном учебном учреждении № 42 "Сказка" на улице Смелых, 26 во Львове, взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в полиции.
Правоохранители эвакуировали 17 работников и 60 детей - воспитанников детсада. Сейчас учреждение возобновило работу в обычном режиме.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Правоохранители устанавливают причастных к даче ложных сообщений о заминировании детского учреждения, поступивших в полицию 24 и 25 октября.