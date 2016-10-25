Інформація про замінування дитсадка у Львові не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів у дитсадку Львова, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.
“Після проведеного обстеження приміщень та прилеглої території у дошкільному навчальному закладі № 42 „Дивосвіт“ на вулиці Сміливих, 26 у Львові, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів — не виявлено”, — повідомили у поліції.
Правоохоронці евакуювали 17 працівників та 60 дітей — вихованців дитсадка. Наразі установа відновила роботу в звичному режимі.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Правоохоронці встановлюють причетних до надання неправдивих повідомлень про замінування дитячої установи, які надійшли до поліції 24 та 25 жовтня.